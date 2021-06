Nicaragua: alto commissario diritti umani Bachelet chiede scarcerazione oppositori Ortega (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla dichiarazione hanno aderito tra gli altri, l'Italia, gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e tra i paesi latinoamericani Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay e Perù. Non hanno aderito invece Messico ed Argentina, che già si erano astenuti dal votare un analogo documento presentato il 15 giugno dall'Organizzazione degli Stati americani (Osa). In un comunicato congiunto i governi di Alberto Fernandez e Andres Manuel Lopez Obrador, affermavano che, in linea con "il principio di non intervento negli affari interni" di paesi terzi "non gli è stato possibile accompagnare il progetto di risoluzione" dell'Osa. "Non siamo d'accordo con i paesi che, lungi dal sostenere il normale sviluppo delle istituzioni democratiche, mettono da parte il principio di non intervento negli affari interni così caro alla nostra storia", si legge nel comunicato. I due paesi hanno manifestato ad ogni modo la loro "preoccupazione" ed il loro "ripudio" per "i fatti recentemente occorsi in Nicaragua", in special modo "l'arresto di esponenti dell'opposizione". (Res)