Libia-Germania: premier Dabaiba incontra il ministro dell’Economia Altmaier

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale libico (Gun), Abdel Hamid Dabaiba, ha incontrato il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco Peter Altmaier, alla presenza del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, il sottosegretario al ministero dell'Economia e del Commercio, il ministro di Stato per le comunicazioni e gli affari politici e i capi della Libyan Investment Corporation e della National Oil Corporation (Noc). Secondo l'ufficio stampa del governo libico, durante l’incontro le parti hanno discusso dei lavori del terzo Forum economico libico-tedesco, che si è tenuto nella capitale Tripoli lo scorso marzo, alla presenza di alcune aziende tedesche. A questo proposito, Dabaiba ha riaffermato la volontà della Libia di sviluppare una cooperazione economica con la Repubblica federale di Germania, in quanto secondo partner economico della Libia in Europa dopo l'Italia.(Geb)