- A fine Consiglio Affari Generali non sono arrivati chiarimenti soddisfacenti dall'Ungheria sulle leggi approvate che producono discriminazioni in base all'orientamento sessuale. Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola. "Per questo motivo, dopo dibattito, anche l'Italia ha firmato la richiesta degli altri 13 stati membri dell'Ue", ha aggiunto il sottosegretario. (Res)