Pa: Cavallari (FI), ombre su concorso per dirigenti, ennesimo disastro giunta Raggi

- "Calano le prime ombre sul maxiconcorso di Virginia Raggi. Le prove sono in fase di espletamento in questi giorni. Le preselezioni per 42 posti da dirigente mostrano già la prima, grossa, anomalia: ogni candidato doveva apporre i due codici a barre identici e adesivi tanto sul compito quanto sul foglio anagrafico, come da regolamento forniti a inizio prova". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Enrico Cavallari di Forza Italia. "Ma questa procedura sembrerebbe bypassata, in quanto le etichette sarebbero state applicate solo successivamente alla consegna degli elaborati. E non dai candidati ma da mani terze. Un elemento opaco che aprirà la strada ad un maxi-ricorso per mancanza di trasparenza”, aggiunge in riferimento alla nota del sindacato Csa inviata all'assessore al Personale Antonio De Santis. "Quella che doveva essere una opportunità di rinascita e rilancio del Campidoglio, si dimostra l’ennesimo disastro della giunta Raggi", conclude. (Com)