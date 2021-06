Recovery: Di Maio, un anno fa economia dilaniata, oggi Paese riparte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione del Recovery plan presentato da parte della Commissione europea segna una "nuova fase per l'Italia" e consente a un Paese che appena un anno fa aveva un'economia dilaniata, di poter ripartire. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Luigi Di Maio, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo facebook. "La Commissione europea ha approvato il nostro Pnrr. Da qui si ricomincia, questa data segna l'inizio di una nuova fase per l’Italia", ha scritto Di Maio. "Arrivano subito i primi 25 miliardi di euro per ripartire grazie agli investimenti, per superare una crisi che ha generato tanta sofferenza. Ripartiamo mettendo al centro la transizione ecologica, che significa un Paese meno inquinato e nuove opportunità di lavoro, oltre che la transizione digitale per un'Italia innovativa e moderna. Un'Italia che corre". (segue) (Res)