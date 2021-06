Libia-Germania: incontro Dabaiba-Maas, focus su conferenza “Berlino 2”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico (Gun), Abdel Hamid Dabaiba, ha incontrato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, alla presenza del capo della diplomazia libica Najla El Manqoush, e dell'ambasciatore libico presso la Repubblica federale di Germania, Jamal Al-Barq. Lo riferisce l'ufficio stampa del governo di tripoli. Le parti hanno discusso del coordinamento delle rispettive posizioni politiche in vista della conferenza ministeriale di Berlino sulla Libia (nota come “Berlino 2”), che prenderà il via domani, riaffermando i principi della road map risultante dal Forum di dialogo libico a Ginevra. Dabaiba ha sottolineato il ruolo positivo della Germania nei confronti della crisi libica, nelle sue varie fasi, evidenziando l’attesa che questo interessamento prosegua anche in futuro. (segue) (Geb)