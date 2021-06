Libia-Germania: incontro Dabaiba-Maas, focus su conferenza “Berlino 2” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancano poche ore all’inizio della conferenza ministeriale di Berlino. Da quanto “Agenzia Nova” ha potuto apprendere da fonti di una delegazione giunta a Berlino per la conferenza, tra le questioni più complesse da affrontare vi è il ritiro delle forze straniere dalla Libia, in particolare i mercenari. Sarà, quindi, necessario discutere soprattutto con la Turchia, che dispiega nel Paese “consiglieri militari” con il consenso del governo di Tripoli, oltre a truppe mercenarie reclutate in Siria. Un altro attore coinvolto in questo dossier è la Russia, presente sul terreno con il gruppo Wagner, senza dimenticare gli Emirati Arabi Uniti, che non hanno smesso di fornire supporto logistico e militare all’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. L’altra questione principale riguarda le elezioni parlamentari e presidenziali che dovrebbero tenersi il 24 dicembre, nella simbolica giornata del 70mo anniversario dell’indipendenza della Libia. Fonti diplomatiche hanno spiegato a “Nova” che gli organizzatori della conferenza “ci sperano, ma ci credono poco alla data del 24 dicembre”. Sergej Lavrov, ministro degli Esteri della Russia, sarà uno dei grandi assenti alla conferenza di domani. E’ prevista, invece, la partecipazione del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e del capo della diplomazia turca, Mevlut Cavusoglu, oltre che del ministro degli Esteri dell’Italia, Luigi Di Maio. Per la Libia ci sarà sicuramente il premier Dabaiba, insediatosi ormai da 100 giorni, mentre non è ancora chiaro se andrà anche il presidente Mohamed Menfi, oggi in visita a Roma. (segue) (Geb)