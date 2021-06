Libia-Germania: incontro Dabaiba-Maas, focus su conferenza “Berlino 2” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione sul terreno in Libia, intanto, non è delle migliori. Il generale Haftar ha lanciato una vasta operazione militare nella regione sud-occidentale della Libia, arrivando ad occupare i valichi di frontiera con l’Algeria. Il Consiglio presidenziale libico, da parte sua, ha emesso una decisione ufficiale per vietare i movimenti militari senza previo coordinamento, in un’evidente risposta alle manovre dell’uomo forte della Cirenaica. A Tripoli, uno scontro interno tra il presidente Mohamed Menfi e la ministra degli Esteri Najla el Mangoush ha messo in mezzo l’Italia, accusata di aver organizzato una conferenza sulla riconciliazione fra le tribù del sud della Libia, circostanza però smentita dalla Farnesina. La strada costiera est-ovest rimane chiusa nonostante il premier del governo di unità nazionale Dabaiba abbia recentemente partecipato a una cerimonia di apertura della sezione occidentale vicino Misurata. Gli uomini fedeli ad Haftar, infatti, non hanno ancora riaperto la strada dal lato di Sirte, l’ex roccaforte di Muammar Gheddafi che dovrebbe peraltro ospitare un team di osservatori delle Nazioni Unite per monitorare il cessate il fuoco. Il Comitato militare congiunto libico 5+5 ha confermato oggi che la strada rimane chiusa, pur dando disposizioni per una riapertura “nei prossimi giorni” dopo “una seria valutazione della situazione sul campo”. L'apertura è un passo fondamentale nell’attuazione dell’accordo del cessate il fuoco raggiunto a Ginevra il 23 ottobre 2020 sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Il fallimento della strada est-ovest, le provocazioni di Haftar e il nervosismo in seno alle autorità di Tripoli non segnali di buon auspicio per la conferenza di domani. (Geb)