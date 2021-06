G20: conclusa la prima giornata dei lavori, ripartire dall'istruzione per rilancio post Covid (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G20 "ha già evidenziato in passato come fosse necessario incrementare le opportunità di lavoro per i giovani, in particolare quelli a rischio di esclusione sociale ed economica", ha aggiunto. Inoltre, "ha fissato un ambizioso obiettivo di ridurre del 15 per cento la percentuale dei Neets nelle nostre società". "In Italia, il problema dei ragazzi che non studiano e non lavorano è purtroppo particolarmente accentuato. Le misure messe in campo negli ultimi anni, grazie anche al sostegno dei Fondi messi a disposizione dall’Unione europea, hanno consentito di ridurne l’incidenza. Penso in particolare al programma Garanzia giovani, che ha il pregio di aver messo in evidenza la necessità di un approccio tempestivo e sinergico al tema delle transizioni. Se il principio della Garanzia giovani europea per garantire transizioni rapide e soddisfacenti è quello che le politiche attive raggiungano i ragazzi non appena terminano o abbandonano il percorso scolastico, oggi il principio che dobbiamo affermare è che le istituzioni del mercato del lavoro debbano cooperare con quelle educative e formative sin dai primi stadi dei percorsi formativi", ha aggiunto. (segue) (Res)