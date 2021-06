G20: conclusa la prima giornata dei lavori, ripartire dall'istruzione per rilancio post Covid (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio anche citare - ha continuato Orlando - la lunga e positiva tradizione del sistema duale italiano. L’apprendistato in Italia è stato per la prima volta regolamentato nel 1955 e continua ad essere uno dei migliori strumenti per garantire ai giovani un ingresso nel mercato del lavoro sostenibile e duraturo. I percorsi di apprendimento duale richiedono un continuo adattamento alle esigenze del mercato del lavoro". In questo contesto, ha concluso il ministro, "il coinvolgimento delle parti sociali è necessario e importante per migliorare il disegno e l’implementazione dei nostri interventi di policy. Infine, per rendere le nostre società inclusive e per evitare che nessuno venga lasciato indietro, è necessario affiancare alle politiche educative e a quelle del lavoro un robusto sistema di interventi sociali, capaci di mettere in grado i giovani più vulnerabili di sviluppare le loro competenze e le loro aspirazioni". (Res)