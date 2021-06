Covid: assessore Lazio, preoccupa taglio dosi Pfizer, ma 70 per cento immuni entro 10 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preoccupa il taglio sulle consegne del vaccino Pfizer, ma resta l'obiettivo del 70 per cento della popolazione del Lazio immunizzata entro la prima decade di agosto. Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, durante l'audizione nella prima riunione, in modalità telematica, della nuova commissione speciale sull’emergenza Covid-19 del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Paolo Ciani (Cs Demos). "Abbiamo avuto notizia di una riduzione, a luglio, del 43 per cento delle consegne del vaccino Pfizer - ha esordito l'assessore D’Amato - è un fatto che ci preoccupa. Questo – ha proseguito l’assessore - comporterà una riorganizzazione dell'attività vaccinale al fine di poter mantenere fermo l'obiettivo del 70 per cento della popolazione del Lazio immunizzata entro la prima decade di agosto. E' un obiettivo credibile, che si scontra però con questa annunciata riduzione". Per quanto riguarda lo scenario previsto dopo agosto, D'Amato ha spiegato che "progressivamente verranno dismessi gli hub e la campagna vaccinale passerà nelle mani di medici, pediatri e farmacie. C'è già un'attività in corso sulle farmacie e la risposta è importante. Astrazeneca può essere continuato anche dopo la prima dose, sempre su consiglio del medico ma non c’è bisogno di alcuna prescrizione o pratica burocratica. Sono predominanti coloro che preferiscono proseguire con il vaccino effettuato nella prima dose - ha aggiunto -. Sul Johnson, nel quinto rapporto di farmaco vigilanza, è il vaccino che ha, rispetto al tasso di controindicazioni gravi, il livello più basso". (segue) (Rer)