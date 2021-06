Covid: assessore Lazio, preoccupa taglio dosi Pfizer, ma 70 per cento immuni entro 10 agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore D’Amato ha parlato anche dell’uso delle mascherine. "Valuto positivamente - ha detto a tale proposito - la decisione del Comitato tecnico scientifico che, in virtù dell'abbattimento della circolazione del virus, ha disposto a partire dal 28 giugno l'eliminazione delle mascherine all’aperto. E' un fatto positivo che ci aspettavamo. Oggi i nostri ospedali hanno ripreso o vanno riprendendo l'attività ordinaria- ha aggiunto D'Amato - e questo è un elemento che ha influito sulla scelta, da noi condivisa, di togliere le mascherine all'aperto. Una volta raggiunto il target del 70 per cento progressivamente saranno dismessi gli hub vaccinali, avverrà in maniera progressiva a seconda delle prenotazioni, e la campagna vaccinale passerà nelle mani dei medici di medicina generale, delle farmacie e dei pediatri". (segue) (Rer)