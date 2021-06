Covid: assessore Lazio, preoccupa taglio dosi Pfizer, ma 70 per cento immuni entro 10 agosto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento all'evoluzione delle varianti, l'assessore D’Amato ha spiegato che sono state diverse le mutazioni del virus, che in alcune circostanze producono l'effetto di essere più aggressive sulla diffusione. "Nel Regno Unito - ha continuato D'Amato - oggi c'è la diffusione della variante Delta, presente già nel nostro paese e nella nostra regione. Queste varianti nel tempo tendono assumere un ruolo predominante nell'arco di sei/sette settimane, per questo è importante arrivare al 70 per cento delle persone vaccinate. I medici di medicina generale - ha concluso - hanno somministrato fino ad ora oltre 300 mila vaccini e dovranno sapere che avranno un peso molto pesante, per quanto riguarda l'eventuale richiamo, faremo di tutto per garantire lo standard di efficienza e qualità presente negli hub vaccinali". (segue) (Rer)