Covid: assessore Lazio, preoccupa taglio dosi Pfizer, ma 70 per cento immuni entro 10 agosto (4)

- Infine, il presidente della commissione Paolo Ciani ha spiegato che la prima riunione si è potuta svolgere solo adesso, a causa degli impegni per il collegato. "E' evidente che anche solo il nome di questa commissione ne dà la misura dell’importanza – ha detto Ciani – E’ una commissione speciale, come previsto dalla legge che la istituisce, che ha il compito di analisi e studio delle esigenze e problematiche sanitarie, sociali, economiche e occupazionali connesse all’epidemia da Covid-19 e delle possibili soluzioni da proporre per contrastare l’emergenza. In questo spirito vorrei che procedessero i nostri lavori. Per questa prima riunione, ho ritenuto utile chiedere all’assessore di essere il primo degli auditi. Abbiamo chiesto all’assessore di fare di questa commissione il luogo dove fare il punto della curva epidemiologica e di aggiornarci sul tema delle varianti e sui vaccini". (Rer)