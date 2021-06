Senato: Aula approva semplificazioni procedimenti elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aula del Senato ha approvato il ddl sull'elezione dei rappresentanti di lista nelle elezioni per la Camera dei deputati con 210 sì, nessun no e due astenuti. Il provvedimento riguarda i procedimenti amministrativi e prevede l'uso di mezzi telematici. Inoltre, introduce misure di semplificazione, per il deposito dei contrassegni elettorali, per l'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali, per la richiesta del certificato di iscrizione alle liste elettorali, per la pubblicazione dei certificati del casellario giudiziale e per la designazione dei rappresentanti di lista. Il testo passa alla Camera.(Rin)