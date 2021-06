G20: domani a Catania ministeriale Lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto la presidenza italiana del 2021, il G20 focalizza le proprie attenzioni su tre pilastri interconnessi fra loro: persone, pianeta e prosperità. In quest'ottica, la riunione ministeriale Lavoro di oggi e domani, 23 giugno, verterà sul sostegno al lavoro, sulla parità di genere e sulla promozione dell’occupazione femminile, su protezione sociale, sostenibilità, ambiente, produttività, innovazione e digitale. Nello specifico sono tre i nodi che verranno affrontati insieme agli altri Paesi: occupazione, protezione sociale, modelli di lavoro e organizzazione delle imprese. In particolare, le delegazioni dei Paesi G20 discuteranno delle migliori condizioni di lavoro e della parità di retribuzione per le donne. Una delle priorità durante la ripresa sarà quella di impedire che vadano persi i risultati ottenuti negli ultimi anni a livello globale sul fronte della riduzione delle disparità di genere nel mercato del lavoro e riprendere con forza la strada dell’incremento della partecipazione delle donne al mondo professionale. Inoltre, verrà affrontato il tema della protezione sociale in un mondo del lavoro in continuo cambiamento. I nuovi modelli da adottare devono sostenere una crescita inclusiva e sostenibile, nonché accompagnare le transizioni in corso nell’economia globale, principalmente verso un’economia digitale e green. Occorre quindi adattare il sistema di protezione sociale a una realtà socio-economica in continua evoluzione, assicurando l’adeguatezza e l’efficacia delle misure all’interno di un quadro di finanza pubblica sostenibile. Infine, le delegazioni che partecipano alla ministeriale Lavoro discuteranno dei modelli di lavoro, dell'organizzazione delle imprese e del processo produttivo nell’era della digitalizzazione. La diffusione di internet, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e l’utilizzo dei big data stanno velocemente trasformando i modelli di lavoro, l’organizzazione delle imprese e i processi produttivi. Bisogna quindi garantire che l’uso crescente di algoritmi per la gestione e l’organizzazione delle aziende e del personale sia incentrato sulla persona, in linea con l’obiettivo di promuovere una società sostenibile e inclusiva. (Res)