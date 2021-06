© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, oltre 200 miliardi di investimenti e un programma di oltre 50 riforme per i prossimi cinque anni, ha avuto l’ok della Commissione europea. Ora al lavoro, tutti insieme e senza indugi, per disegnare l’Italia del futuro". Lo scrive su Twitter la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini. (Rin)