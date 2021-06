Pa: sindacato Csa, segnalazioni su presunte irregolarità in concorso per dirigenti Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato Csa Regioni e autonomie locali, in una nota inviata a diversi direttori di dipartimento e all'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis, evidenzia possibili irregolarità nella modalità di raccolta degli elaborati presentati dai candidati al concorso per 42 posti da dirigente amministrativo e dirigente tecnico, in occasione della prova che si è svolta il 16 giugno scorso. "Sono giunte a questa organizzazione sindacale - si legge nella nota del Csa - diverse segnalazioni in merito al modus procedendi dello svolgimento della prova, che sembra essere stato difforme dalle istruzioni pubblicate sul sito". Secondo il sindacato "sembrerebbe che i codici a barre non siano stati apposti dai candidati ma siano stati apposti in un secondo momento, infatti gli stessi sono visibili sui compiti visionabili da ciascun candidato nella propria area riservata". In pratica, secondo il sindacato Csa, le etichette con codice a barre che i candidati al concorso per dirigenti avrebbero dovuto apporre prima della consegna, per rendere anonimo l'elaborato, sarebbero invece state apposte successivamente e non dai candidati. Per questo motivo il Csa chiede "chiarimenti al riguardo e un urgente riscontro". (Rer)