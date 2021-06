Covid: Messico prepara invio di vaccini AstraZeneca in cinque paesi dell'America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico donerà entro la settimana nuove dosi del vaccino Astrazeneca contro la Covid-19, prodotte in patria, a cinque paesi dell'America latina. L'iniziativa, parte di un progetto di solidarietà regionale voluto dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador, coinvolge Guatemala, El Salvador, Honduras, Giamaica e Trinità e Tobago. Sul tema del contrasto alla Covid, "il Messico agisce in modo coerente rispetto alla sua impostazione: se esigiamo l'accesso universale ai farmaci e la distribuzione equa, dobbiamo agire di conseguenza", ha detto Ebrard accompagnando il capo dello Stato nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Visto che abbiamo ricevuto vaccini da sette paesi, se lo stiamo invasando grazie al principio attivo sviluppato in Argentina, il Messico deve essere coerente", ha aggiunto il ministro presentando il piano di invii. A metà giugno le autorità messicane avevano già inviato dosi di vaccino in Paraguay, Bolivia e Belize. In totale Messico e Argentina si sono impegnati a produrre e inviare nella regione, 250 milioni di dosi del prodotto. (segue) (Mec)