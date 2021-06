Covid: Messico prepara invio di vaccini AstraZeneca in cinque paesi dell'America latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione pandemica in America Latina e nei Caraibi è motivo di allarme degli organismi internazionali. La direttrice dell’Organizzazione panamericana della sanità (Ops), Carissa Etienne, ha avvertito che nei primi cinque mesi del 2021, il numero di contagi e decessi per Covid-19 nella regione è arrivato quasi a raddoppiare. Il meccanismo Covax, dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha consegnato oltre 17 milioni di dosi nella regione, ma i progressi non stanno al passo con la pandemia e alcuni paesi a basso reddito hanno difficoltà anche a vaccinare i propri operatori sanitari e le popolazioni più vulnerabili, ha dichiarato. “I vaccini efficaci sono un faro di speranza in questa crisi e dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per garantire più dosi per tutti i paesi. La solidarietà regionale, compresa la donazione di dosi di vaccino, sarà la chiave per superare l'attuale carenza di approvvigionamento”. (segue) (Mec)