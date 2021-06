Roma: uomo investito da veicolo pirata, tratto in salvo da tre verificatori Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, poco dopo le sette, Federica, Alessandra e Aldo, tre verificatori dell'Atac, appena scesi dal bus sul quale stavano effettuando i controlli dei titoli di viaggio, all'altezza di via Val d'Ossola, hanno soccorso un uomo di circa sessant’anni che era stato travolto da un furgone assieme al suo cane. I tre colleghi hanno trovato l'uomo riverso pancia in giù, mentre il guidatore del veicolo si allontanava dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso. Contattato il 118, Federica, istruttrice di primo soccorso per un'associazione di volontariato, verificata l'assenza di battito sulla vittima, è intervenuta con il massaggio cardiaco. Gli altri due colleghi si sono messi a disposizione per consentire a Federica di operare al meglio e mantenendo il contatto telefonico con gli operatori del 118. Dopo circa dieci minuti di manovre l'uomo è tornato a respirare. All'arrivo dell'ambulanza è stato intubato sul posto e trasferito in ospedale. La moglie dell'uomo, accorsa dall'abitazione poco distante dal luogo dell'accaduto, ha ringraziato tra le lacrime i tre verificatori. La vicenda è raccontata sulla pagina Facebook di Atac dove si legge anche: "Grazie infinite Federica, Alessandra e Aldo". (Rer)