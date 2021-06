© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- "Metro(e)polis": iniziativa organizzata dalla Fillea Cgil e Cgil di Roma e Lazio per ragionare sul futuro del settore dell'edilizia, sulla metro C e sulle infrastrutture strategiche per la Capitale. Intervengono tra gli altri: Angela Abbadessa, presidente Confederazione italiana archeologi; Michele Azzola, segretario generale Cgil Roma e Lazio; Mauro Alessandri, assessore Lavori pubblici del Lazio; Pietro Calabrese, assessore Trasporti di Roma. Area del cantiere del Pozzo 3.2 Metro C Celio, accessibile dall'ingresso via Claudia (ore 10:00)- Jordi Valls Riera, direttore generale di Mercabarna, il mercato all’ingrosso di Barcellona, visita il Centro Agroalimentare Roma. Ad accoglierlo saranno presenti il presidente di Car, Valter Giammaria, e il direttore generale di Car e presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini. Via tenuta del Cavaliere 1 a Guidonia, provincia di Roma (ore 10:30)- La Fanfara della Polizia di Stato e la Banda della Polizia Locale di Roma Capitale si esibiscono dal palco della Fan Zone di Uefa Euro 2020. Piazza del Popolo (ore 16:00) (Rer)