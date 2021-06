G20: conclusa la prima giornata dei lavori, ripartire dall'istruzione per rilancio post Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa con l'adozione della dichiarazione ministeriale congiunta di 17 punti sulla transizione scuola-lavoro la riunione di oggi a Catania dei ministri dell'Istruzione e del Lavoro dei Paesi del G20. Nella sale del Monastero dei Benedettini nella città etnea, i partecipanti hanno concordato sul fatto che “le persone abbiano il diritto a sviluppare, esprimere e utilizzare pienamente le proprie capacità e capacità per promuovere la persona, la comunità e il benessere sociale, sia in ambito educativo che nel mondo del lavoro”. Le delegazioni che hanno preso parte alla ministeriale a Catania riaffermano “l'importanza di coordinare l'istruzione, l'occupazione e le politiche sociali, coinvolgendo tutti i portatori di interessi rilevanti”, perché “è una condizione chiave per sostenere transizioni fluide e di successo dall'istruzione al lavoro per i giovani”. (segue) (Res)