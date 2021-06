Pesca: Viviani (Lega), bene Parlamento su testo unico a tutela settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Lorenzo Viviani, capogruppo della Lega in commissione Agricoltura della Camera e capo dipartimento Pesca del partito, segnala: "Il Parlamento ha fatto tutto ciò che poteva per sburocratizzare e aiutare la nostra pesca. Semplificazione delle licenze - continua il parlamentare in una nota -, linee guida sulla ripartizione delle quote sul tonno rosso, data di pesca per la massima tracciabilità e qualità dei prodotti che finiscono sulle nostre tavole. Come relatore del provvedimento, esprimo soddisfazione anche per il voto dell'Aula". Viviani prosegue: "La tutela della nostra produzione agroalimentare deve vedere unite tutte le forze politiche: tanto a Roma quanto a Bruxelles, dove purtroppo siamo rimasti molte volte da soli a difendere gli interessi di un settore in grave difficoltà, schiacciato da una concorrenza feroce e sleale e da regolamenti Ue asfissianti e incomprensibili".(Com)