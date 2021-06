Zambia: Ue invia missione osservazione elettorale guidata da Maria Arena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta a un invito del Ministero degli Affari esteri della Repubblica dello Zambia, l'Unione europea ha deciso di inviare una missione di osservazione elettorale dell'Ue (Eom) alle elezioni generali previste per il 12 agosto 2021. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato che l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha nominato l'eurodeputata Maria Arena, come osservatore capo per questa missione. L'Ue ha già inviato missioni di osservazione elettorale in Zambia nel 2001, 2006, 2011 e 2016, nonché una missione di follow-up elettorale nel 2019. "L'Unione europea apprezza molto il suo partenariato globale con lo Zambia e apprezza l'invito delle autorità zambiane a inviare una missione di osservazione elettorale dell'Ue alle prossime elezioni", ha dichiarato Borrell. "Questa sarà la quinta missione elettorale che l'Ue si dispiega nel Paese dal 2001: illustra il nostro impegno a lungo termine per incoraggiare e sostenere lo svolgimento di elezioni pacifiche, credibili, inclusive e trasparenti in Zambia. Sotto la guida dell'osservatore capo, Maria Arena, un osservatore capo esperto, la missione di osservazione elettorale dell'Ue effettuerà ancora una volta una valutazione indipendente, esperta e approfondita del processo elettorale il cui successo è importante per consolidare la democrazia in Zambia", ha aggiunto. (segue) (Beb)