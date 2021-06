Zambia: Ue invia missione osservazione elettorale guidata da Maria Arena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto lieta che mi sia stata affidata la responsabilità di guidare questa missione di osservazione elettorale dell'Ue, la quinta missione di questo tipo in Zambia e una pietra miliare nella lunga partnership tra l'Unione europea e lo Zambia sullo sviluppo democratico", ha dichiarato Arena. "Non vedo l'ora di lavorare con le autorità statali, i partiti politici, i candidati e altre parti interessate, con l'obiettivo di promuovere un processo pacifico, inclusivo, credibile e trasparente", ha aggiunto.Il Team della missione è composto da 11 esperti elettorali e arriverà a Lusaka alla fine di giugno. Durante la seconda settimana di luglio, un totale di 32 osservatori a lungo termine si uniranno alla missione e saranno schierati in tutto il Paese. Circa 30 osservatori a breve termine reclutati localmente rafforzeranno la missione durante il giorno delle elezioni. La missione di osservazione elettorale dell'Ue rimarrà nel Paese fino al completamento del processo elettorale. Seguendo la metodologia di osservazione elettorale dell'Ue, la missione rilascerà una dichiarazione preliminare e terrà una conferenza stampa a Lusaka dopo le elezioni. Il rapporto finale, che includerà una serie di raccomandazioni per i futuri processi elettorali, sarà presentato e condiviso con le parti interessate dopo la finalizzazione dell'intero processo elettorale. (Beb)