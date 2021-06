Usa: “Washington Post”, sfuma obiettivo di vaccinare 70 per cento adulti entro 4 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente Joe Biden non riuscirà a centrare l’obiettivo di vaccinare contro il Covid-19 con almeno una dose il 70 per cento degli adulti negli Stati Uniti entro il 4 luglio, giorno dell’indipendenza. Lo ha riferito al quotidiano “Washington Post” una fonte della Casa Bianca, secondo cui l’amministrazione si sta invece preparando a fissare un nuovo obiettivo: quello di garantire che il 70 per cento degli adulti sopra i 27 anni di età avranno ricevuto almeno una dose di vaccino entro il weekend del 4 luglio. Al momento, è il 70 per cento degli statunitensi sopra i 30 anni ad aver ricevuto almeno una dose. L’impressione che il principale obiettivo della campagna vaccinale fissato da Biden sia destinato a sfumare si è fatta sempre più concreta nelle ultime settimane a causa del rallentamento del ritmo delle vaccinazioni, in particolare negli Stati del Sud e del Midwest. (segue) (Nys)