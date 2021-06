Usa: “Washington Post”, sfuma obiettivo di vaccinare 70 per cento adulti entro 4 luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rallentamento iniziato a partire da metà aprile e legato soprattutto alla ritrosia di molti statunitensi a lasciarsi somministrare il vaccino: a poco sembrano essere valsi gli sforzi dell’amministrazione per incentivare le inoculazioni con lotterie, corse gratis ai centri vaccinali e altre forme di promozione: se due mesi fa era di 3 milioni di dosi somministrate al giorno, nell’ultima settimana la media è crollata a 1,1 milioni di dosi al giorno. Nei suoi ultimi interventi pubblici Biden ha evitato di fare riferimento al suo obiettivo fissato a maggio, e si è concentrato piuttosto sul crollo di contagi e decessi per Covid-19. Attualmente il 64 per cento degli adulti negli Stati Uniti ha ricevuto almeno una dose di vaccino: quando Biden è entrato alla Casa Bianca, lo scorso gennaio, il dato era del 5 per cento. Per 4 luglio Biden ha comunque in programma l’organizzazione di una celebrazione del giorno dell’indipendenza alla Casa Bianca alla presenza di circa mille militari e operatori sanitari, un evento che nelle intenzioni dell’amministrazione vuole sottolineare i progressi compiuti dagli Stati Uniti contro il virus. (Nys)