Libia: Msf sospende le attività in due centri di detenzione a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di ripetuti episodi di violenza contro migranti e rifugiati, Medici senza frontiere (Msf) annuncia la sospensione delle attività nei centri di detenzione di Al Mabani e Abu Salim a Tripoli. Lo riferisce la stessa organizzazione non governativa in un comunicato stampa. "Non è una decisione facile da prendere perché significa che non saremo presenti lì dove sappiamo che le persone soffrono quotidianamente", dichiara Beatrice Lau, capomissione di Msf in Libia. "I continui e violenti incidenti che causano gravi danni a migranti e rifugiati, nonché il rischio per la sicurezza del nostro personale, hanno raggiunto un livello che non siamo più in grado di accettare. Fino a quando la violenza non cesserà e le condizioni non miglioreranno, Msf non potrà più fornire assistenza medico-umanitaria in queste strutture". Da febbraio di quest'anno, maltrattamenti, abusi e violenze contro le persone detenute in questi centri di detenzione sono aumentati costantemente. Nell'arco di una sola settimana, le équipe di Msf hanno assistito in prima persona e ricevuto segnalazioni di almeno tre incidenti violenti che hanno provocato gravi danni fisici e psicologici. Msf chiede la fine delle violenze e il miglioramento delle condizioni per i rifugiati e i migranti bloccati nei centri di detenzione di Al Mabani e Abu Salim. L'Ong ribadisce inoltre il suo appello a porre fine alla detenzione arbitraria utilizzata da lungo tempo in Libia e all'evacuazione immediata dal paese di migranti, richiedenti asilo e rifugiati esposti a condizioni che mettono a rischio le loro vite, anche nei centri di detenzione. (Res)