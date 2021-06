Sociale: Campidoglio, approvato primo regolamento di organizzazione dei servizi a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale si dota del primo regolamento di organizzazione dei servizi sociali. Dopo l'approvazione della Giunta, è arrivata anche quella dell'Assemblea capitolina. Il testo, sulla base del nuovo Piano sociale cittadino, disciplina e determina i principi organizzativi, l'accesso, l'erogazione degli interventi e dei servizi per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. "Questo regolamento costituisce uno strumento di garanzia e di equità per i cittadini, di semplificazione ed efficienza dell'organizzazione amministrativa, di trasparenza nella gestione del sistema dei servizi", dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il documento definisce i principi generali ma anche le finalità, il rapporto tra cittadini e servizio sociale, individua i destinatari e regola l'azione del servizio sociale professionale, dando vita ad una organizzazione unitaria che garantisce i Livelli essenziali di assistenza, delinea le modalità di accesso agli interventi e ai servizi, semplifica ed efficienta eliminando le disparità da municipio a municipio e ponendosi come strumento di garanzia per i cittadini. "Dotiamo finalmente Roma e in particolare i servizi sociali, a livello sia centrale che periferico, di una cornice di riferimento indispensabile per rispondere ai bisogni dei cittadini dei diversi municipi di Roma, in maniera uniforme e omogenea. Con questo regolamento finalmente i servizi sociali saranno messi nella condizione di condividere un univoco strumento di riferimento" afferma l'assessora alla Persona, Veronica Mammì.(Rer)