Regioni: Gelmini nomina componenti rappresentanza di Stato di Commissione paritetica Trentino Alto Adige

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha firmato il decreto di nomina dei componenti di rappresentanza dello Stato della Commissione paritetica del Trentino Alto Adige/Sudtirol. I nominati - si legge in una nota - sono l’avvocato Lukas Benedetti, il senatore Roberto Calderoli, il senatore Franco Dal Mas, il consigliere Giorgio Leonardi, il consigliere Gianfranco Postal e l’avvocato Rosa Michela Rizzi. La Commissione paritetica del Trentino Alto Adige/Sudtirol risulta, dunque, composta da Lukas Benedetti, Roberto Calderoli, Franco Dal Mas, Giorgio Leonardi, Gianfranco Postal e Rosa Michela Rizzi, di nomina governativa, da Fabio Scalet e Manfred Schullian, nominati dal Consiglio regionale, da Meinhard Durnwalder e Carlo Vettori, nominati dal Consiglio della provincia di Bolzano, e da Franca Penasa e Ugo Rossi, nominati dal Consiglio della provincia di Trento. (Com)