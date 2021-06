Ungheria: Jourova, stiamo studiando legge Lgbti, decideremo se c'è base per procedura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea sta analizzando la legge dell'Ungheria sulla omossessualità e deciderà dopo se ci sia la motivazione giuridica sufficiente per una procedura d'infrazione. Lo ha detto la vice presidente della commissione europea, Vera Jourova, dopo il Consiglio Affari generali. "E' stato il tema che ha occupato molto tempo durante l'audizione dell'Ungheria. C'è stata una dichiarazione pubblica anche da parte degli Stati membri. Questo aspetto attira il maggior numero di commenti, di interesse e delle reazioni di scarso gradimento perché è una legge che stigmatizza la comunità Lgbtiq", ha detto sottolineando la presa di posizione "di 12 Stati membri e il tweet" della presidente della Commissione europea Ursula "von der Leyen" dove esprime le sue "preoccupazioni". "Stiamo esaminando la normativa per vedere in che misura violi le norme Ue perché riguarda l'istruzione, la libertà di espressione, per me riguarda anche la questione della discriminazione. Dobbiamo trovare la base giuridica adatta, ci serve tempo per trovare la soluzione giusta e decidere se ci sia la motivazione giuridica sufficiente per una procedura di infrazione", ha aggiunto. (Beb)