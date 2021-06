Azerbaigian: Capitanio-Centemero (Lega), liberare e rimpatriare prigionieri di guerra armeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Risulta che l'Azerbaigian continui a detenere in ostaggio numerosi prigionieri di guerra armeni per usarli nelle trattative politiche con il supporto della Turchia. Apprendiamo, inoltre, che qualche giorno fa in internet è apparso un video preoccupante di una conversazione tra i Presidenti della Turchia e dell'Azerbaigian, che confermerebbe il fatto che i prigionieri armeni sono detenuti illegalmente in Azerbaigian e sono usati per ottenere in cambio le mappe dei campi minati o altre concessioni". Lo denunciano in una nota i deputati della Lega Massimiliano Capitanio e Giulio Centemero. "Serve chiarezza e una urgente e ferma presa di posizione da parte di tutti i partner internazionali per fermare le speculazioni su queste vite umane. L'auspicio - concludono - è che il nostro governo faccia presto sentire la sua voce con una presa di posizione contro chi continua a violare ogni diritto internazionale umanitario. Chiediamo quindi che questi prigionieri e i civili detenuti vengano immediatamente rilasciati e rimpatriati senza precondizioni".(Com)