Italia-Argentina: realizzato seminario su startup in settore spaziale e biomedicale.

- La collaborazione Italia-Argentina nel settore delle Start Up è stata oggi al centro del nuovo appuntamento di "Innovation talk", ciclo di incontri online organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires e dalla fondazione Symbola, in collaborazione con i Ministeri argentini degli Esteri e dello Sviluppo Produttivo. Obiettivo dell'iniziativa è quello di offrire un'opportunità di confronto e scambio fra Istituzioni e imprese italiane e argentine su tematiche che spaziano dall'economia circolare, ai sistemi di cluster, reti di impresa e distretti industriali, al sostegno alle PMI e alle Start Up. "Continuiamo a promuovere il confronto in aree di interesse per la collaborazione bilaterale con focus su innovazione, ambiente e nuove tecnologie" ha commentato l'ambasciatore Giuseppe Manzo, evidenziando come il Governo italiano abbia incluso l'Argentina fra i 10 Paesi destinatari del Global Start Up Program, un programma che finanzia Startupper italiani interessati a sviluppare le proprie idee in incubatori esteri. Ambasciata e UbaTec, il Centro di Trasferimento tecnologico dell'Università di Buenos Aires, hanno inoltre di recente lanciato un concorso di idee sul tema dell'Economia Circolare che ha ricevuto oltre 100 proposte. (segue) (Abu)