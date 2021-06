Italia-Argentina: realizzato seminario su startup in settore spaziale e biomedicale. (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro è stato aperto dall'Ambasciatore Manzo e dal Presidente della Fondazione Symbola, Ermete Realacci, e ha visto la partecipazione della Sottosegretaria all'Economia della Conoscenza argentina, Maria Apolito, oltre a esperti italiani e argentini in tema di innovazione incentrata sulle Startup. Da parte italiana, sono intervenuti Primo Space Fund, fondo italiano di venture capital specializzato nel settore delle tecnologie spaziali; Zcube, Zambon Research Venture, che rappresenta aziende innovative nel settore delle soluzioni digitali per la sanità, e per ultima, ma non per importanza, l'acceleratore E-novia, con un focus sulle startup nel settore della mobilità e dei big data. La controparte argentina e' stata rappresentata dall'Osservatorio delle applicazioni mobili per la salute dell'Università nazionale di Quilmes, un'istituzione che mira a contribuire allo sviluppo e all'adozione di applicazioni mobili per la salute, da Invap, società high-tech dei settori spaziale, nucleare e delle attrezzature mediche e scientifiche, ed infine Neutron, l'acceleratore di startup tecnologiche di Grupo Nucleo Sa. (Abu)