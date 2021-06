Roma: Figliomeni (Fd'I), droga al massimo storico, errore chiudere agenzia tossicodipendenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Droga al massimo storico a Roma: errore chiudere Agenzia tossicodipendenze. Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vicepresidente dell'Assemblea capitolina. "Siamo orgogliosi, come Fratelli d'Italia, di essere riusciti a far togliere dall'ordine dei lavori dell'Aula la delibera del duo disastro M5s e Pd con la quale volevano far chiudere l'Agenzia capitolina per le tossicodipendenze - spiega Figliomeni -. Si tratta di un Istituto che funzionava benissimo con il centro destra e che, nonostante l'ostracismo e le politiche ideologiche della giunta Raggi prima del Pd, ancora oggi i ragazzi che lavorano presso i terreni situati a Città della Pieve producono degli ottimi risultati, ma soprattutto gli viene offerta una seconda possibilità. Solo la sconsideratezza dei cinque stelle poteva pensare di chiudere una realtà come questa mentre lo spaccio e il consumo di droga è al massimo livello in città. Noi cercheremo di resistere contro questo gravissimo errore. In ogni caso, con Michetti sindaco, continueremo questa battaglia per cercare di recuperare i nostri giovani che, come sta accadendo con i ragazzi che operano con profitto in Umbria, vorrebbero ritornare ad una vita 'normale' ma sono stati penalizzati prima dalla sinistra e poi dalla giunta Raggi", conclude Figliomeni. (Com)