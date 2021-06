Giochi: M5s, commissione inchiesta si occupi di patologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale è sicuramente una buona notizia. L’Italia è il primo mercato in Europa per l’azzardo, abbiamo un problema. Sta a noi intervenire e risolverlo. Per questo i lavori della Commissione rivestiranno sicuramente un ruolo importante". Lo affermano, in una nota, i componenti del M5s in commissione Igiene e Sanità del Senato. "Come Movimento 5 Stelle, attraverso il nostro Giovanni Endrizzi, ci occupiamo da sempre delle problematiche legate all’azzardo. Per questo nel parere votato dalla Commissione Igiene e Sanità abbiamo chiesto di ampliarne i compiti facendo in modo che la Commissione venga chiamata ad accertare e potenziare l'efficacia dell'azione pubblica di prevenzione, cura e sostegno per i soggetti a rischio o specificatamente affetti da disturbo da gioco d'azzardo (Dga), con particolare riferimento alle attività svolte dagli enti territoriali e dai servizi sanitari - aggiungono -. L’azzardo purtroppo fa dei danni immani a chi inizia a giocare e si ritrova in un turbine da cui non riesce più ad uscire e anche alle famiglie di questi soggetti. Danni sanitari, psicologici ma chiaramente anche economici. Bene che la commissione inizi a lavorare, fondamentale lo si faccia nel modo più completo possibile”. (Com)