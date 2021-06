Sport: Campidoglio, aggiudicati lavori ristrutturazione Palazzetto sport di Roma in viale Tiziano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento dello Sport e politiche giovanili di Roma Capitale ha concluso oggi l'iter di assegnazione dei lavori di risanamento conservativo e di adeguamento a norma dell'impianto capitolino di viale Tiziano. La società che ha vinto è la Saico srl. È quanto si legge in una nota del Campidoglio. A seguito della conclusione della procedura di espletamento del bando pubblico, dunque, partiranno i lavori che vedranno la ristrutturazione dell'impianto sia nelle aree esterne che interne, con i fondi messi a disposizione da Roma Capitale di circa 3 milioni di euro. Gli interventi interesseranno la riqualificazione di: aree da gioco con il rifacimento della pavimentazione, del sistema di climatizzazione, elettrico e di illuminazione; zona vip; spogliatoi e bagni; funzionalità dei due servoscale per persone con disabilità; rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura; rifacimento dell'impermeabilizzazione e interventi di ripristino della zona balaustra esterna; trattamento di ripristino e conservazione delle superfici in calcestruzzo cavalletti di sostegno della cupola; inoltre si provvederà alla realizzazione di un presidio medico per la zona spettatori e di due locali a uso ufficio con relativi servizi. (segue) (Com)