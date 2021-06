Sport: Campidoglio, aggiudicati lavori ristrutturazione Palazzetto sport di Roma in viale Tiziano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Palazzetto dello sport di viale Tiziano tornerà ad essere il capolavoro architettonico di Pier Luigi Nervi in tutto il suo splendore - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Dopo l'aggiudicazione del bando di gara per l'assegnazione della ditta che eseguirà la ristrutturazione, infatti, potremo vedere iniziare i lavori per rendere finalmente l'impianto totalmente fruibile, e in piena sicurezza, dai cittadini e dagli sportivi che vorranno frequentarlo. Un altro impegno preso e mantenuto per la nostra città". Per l'assessora allo Sport e turismo, Veronica Tasciotti, "poter rivedere finalmente il Palazzetto dello sport, luogo molto amato dalle tantissime squadre sportive che ci hanno giocato negli anni e dai tifosi che andavano a seguirle, nella sua bellezza originale è davvero motivo di soddisfazione. La nostra giunta ha avuto l'onere di dover chiudere un impianto senza alcuna norma di sicurezza e quindi impraticabile, dopo anni di inerzia delle precedenti amministrazioni, ma ha messo a disposizione dei soldi per la sua riqualificazione e, anche se con più tempo di quanto avremmo voluto, ora possiamo davvero affermare che il Palazzetto tornerà a disposizione della città in tutta la sua bellezza originaria". (Com)