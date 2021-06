G20: Bianchi, "ora alleanza globale, scuola resti al centro delle politiche di rilancio" post Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lotta alla povertà educativa, confronto e analisi delle esperienze di didattica attivate durante la pandemia, cooperazione internazionale nell'ambito dell'educazione, potenziamento del rapporto fra istruzione e lavoro. Questi i temi al centro dell’incontro dei ministri G20 dell'Istruzione a Catania. A presiedere i lavori il ministro dell'Istruzione italiano, Patrizio Bianchi. “Da Catania lanciamo un’alleanza globale per far sì che il post-pandemia continui a vedere la scuola protagonista”, dichiara il ministro. “In questi mesi la scuola è tornata al centro del dibattito nazionale e internazionale. La sua importanza, durante la crisi che abbiamo vissuto, è riemersa con forza. A Catania abbiamo ribadito che dovrà restare al centro delle politiche di rilancio nella fase di uscita dall’emergenza. Servono investimenti maggiori e mirati affinché tutte le ragazze e tutti i ragazzi trovino risposte sul piano educativo. Dobbiamo fare in modo che nessuno resti indietro. L’Italia ha un piano ambizioso, il Pnrr, che attueremo rapidamente. Perché la scuola è lo strumento più potente che abbiamo per garantire uno sviluppo solido, equo, sostenibile”, ha detto. (segue) (Com)