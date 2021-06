© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono "5,2 miliardi per 1,8 milioni di partite Iva: il Mef ha appena confermato il via libera ai pagamenti per il settore Horeca". Lo ricorda una nota della Lega che aggiunge: "Nelle ultime ore, il Movimento imprese ospitalità (Mio) aveva sollevato il problema dei ritardi e Matteo Salvini (insieme a tutta la Lega al governo) si è impegnato direttamente per sbloccare la situazione". (Com)