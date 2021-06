Sociale: Bellucci (Fd'I), bene colleghi in Campidoglio, impedita chiusura Agenzia tossicodipendenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo grande soddisfazione per la vittoria di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina, dove grazie al lavoro ottenuto dai nostri consiglieri è stato possibile ritirare dall'ordine dei lavori la delibera che chiude l'Agenzia capitolina sulle tossicodipendenze (Act, ndr)". Lo dichiara in una nota Maria Teresa Bellucci, deputata di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale del dipartimento Dipendenze di Fd'I. "Altro scempio voluto dalla sindaca Raggi - aggiunge - che ha contribuito a rendere Roma la piazza di spaccio più grande d'Italia, azzerando i servizi di lotta alla droga, tagliando 150 posti di lavoro e professionalità preziose. Complimenti al gruppo di Fd'I in Campidoglio, e in particolare ad Andrea De Priamo capogruppo Fd'I e Francesco Figliomeni, componente della Commissione, che hanno scongiurato la definitiva chiusura dell'Act, mentre la città avrebbe bisogno di un imponente piano di lotta alla droga e alle dipendenze, attraverso interventi di prevenzione, cura e trattamento delle dipendenze, oltre al reinserimento sociale e lavorativo e a debellare le zone franche dello spaccio".(Com)