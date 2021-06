Cultura: Regione Lazio, a Roma progetto "fantasia in piazza", vincitore di street art

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato oggi in piazza dell'Immacolata, nel quartiere San Lorenzo di Roma, "Fantasia in piazza". Un nuovo progetto di arte urbana proposto dal Municipio Roma II della Capitale tra i vincitori di "Lazio street art", l'avviso pubblico regionale che ha messo a disposizione 200 mila euro a fondo perduto per promuovere e sostenere, tramite la concessione di contributi alle amministrazioni pubbliche, 10 progetti di arte urbana in tutte le province. All'evento ha partecipato la consigliera Regionale, Marta Leonori. "Un'azione importante attraverso cui - si legge in una nota della Regione Lazio - dare un nuovo volto a uno dei quartieri storici della Capitale, ricco di memoria ma anche molto amato dai giovani, e che risponde a quelle che sono tra le maggiori priorità della Regione: la promozione della cultura e la valorizzazione del territorio. Con Lazio Street Art, l'arte e la creatività raggiungono ogni angolo non solo di Roma ma di tutto il Lazio con un investimento che sostiene concretamente la riqualificazione anche delle aree urbane più marginali e periferiche delle nostre città". (segue) (Com)