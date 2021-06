Cultura: Regione Lazio, a Roma progetto "fantasia in piazza", vincitore di street art (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto del II Municipio - continua la Regione Lazio - è a cura del giovane artista Leonardo Crudi che ha realizzato sul piano orizzontale, pavimentato con basaltine, geometrie colorate da utilizzare per inventare giochi e percorsi. L'opera recupera spazi del quartiere per il quartiere, trasformandosi di fatto in un'arte pubblica e gratuita che si ispira all'identità del luogo come 'proiezione sul territorio' rendendo la città essa stessa un'opera d'arte attraversabile e fruibile". "È un piacere vedere realizzate le opere del Bando Lazio Street art, primo esperimento per la promozione e sostegno all'arte urbana che abbiamo voluto rendere strutturale con l'approvazione della legge 'Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della street art' - aggiunge la consigliera Marta Leonori -. Tutti i progetti approvati e realizzati mirano al miglioramento della vita dei quartieri, con una forma d'arte pubblica e partecipata che si lega a doppio filo alla comunità che vive il territorio e all'identità dei luoghi in cui vengono realizzate. Sono certa che il quartiere di San Lorenzo non solo apprezzerà l'opera ma la renderà viva". (Com)