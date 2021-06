Covid: Bonomi, inizia ripresa economica superiore ad aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo all’inizio di una ripresa economica, che è superiore a quella che pensavamo solo due mesi fa. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento nel corso dell'Assemblea Confindustria Toscana Sud. “Bisogna essere però molto attenti e realistici”, ha avvertito Bonomi. “Attenti perché la campagna vaccinale sta andando nella direzione che tutti noi auspicavamo, ma non dobbiamo rallentare” dal momento che “il rischio ancora esiste”, come vediamo con le varianti, e bisogna essere “realistici - ha aggiunto - perché, nonostante le migliori ipotesi di crescita, il ritorno al pre Covid richiederà almeno un anno, e anche tornare al pre Covid non basta”.(Rin)