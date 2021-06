Balcani: Consiglio Ue, momento difficile tra Sofia e Skopje, presidenza Slovenia mantenga slancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il momento è difficile tra Bulgaria e Macedonia del Nord e la presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea, in scadenza tra pochi giorni, incoraggia la presidenza slovena, che le succede dal primo luglio, a continuare il lavoro per poter tenere nei prossimi mesi le due conferenze intergovernative con Albania e Macedonia del Nord. Lo ha detto in conferenza stampa dopo il Consiglio Affari generali, il segretario di Stato per gli Affari europei, Ana Paula Zacarias, a nome della presidenza del Consiglio dell'Ue. "La presidenza portoghese ha fatto il massimo per trovare un possibile compromesso, una possibile soluzione. Avremmo voluto davvero avere oggi non due Conferenze intergovernative, ma quattro", ha detto. "Capiamo il momento politico difficile che Macedonia del Nord e Bulgaria stanno attraversando. E' un momento difficile, non è ancora il momento giusto. Credo che dobbiamo trovare una soluzione in cui tutti gli attori si sentono a proprio agio", ha aggiunto. "Incoraggiamo la presidenza slovena del Consiglio dell'Ue a continuare questo lavoro e a non perdere lo slancio acquisito, bensì a continuare il dibattito sulla base delle proposte sul tavolo per poter procedere. Spero davvero che quanto prima si possano tenere queste due Cig con Macedonia del Nord e Albania, spero nel prossimo semestre", ha concluso. (Beb)