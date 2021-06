Recovery: Gualtieri, bene fondi per audiovisivo, faremo di Roma punto riferimento settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’ok al nostro Recovery plan a Cinecittà con il premier Mario Draghi e Ursula von der Leyen (presidente della commissione Europea, ndr) è un momento importante per Roma. Nel Pnrr 300 milioni di investimenti per sviluppare gli studios e la competitività del settore. Faremo di Roma sempre di più la capitale dell'audiovisivo italiano ed europeo". Lo scrive in un tweet il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, commentando la notizia dei 300 milioni destinati al settore attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Rer)