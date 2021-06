Covid: Zecca dello Stato consegna a Speranza moneta dedicata a professioni sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Aielli, ha consegnato al ministro della Salute Roberto Speranza la moneta dedicata alle professioni sanitarie, emessa oggi dal ministero dell'Economia e delle Finanze in segno di riconoscimento per l'impegno e la dedizione profusi dai lavoratori e dalle lavoratrici della Sanità durante la pandemia. Lo comunica in un tweet la Zecca dello Stato. (Rin)