Terrorismo: nuovo audio di 37 minuti del portavoce dello Stato islamico Abu Hamza

- Un nuovo file audio dello Stato islamico (Is) è stato diffuso questo pomeriggio da “Al Furqan”, braccio mediatico del gruppo terroristico. A parlare per 37 minuti e 41 secondi non è però il sedicente “califfo” Abu Ibrahim al Hashimi al Qurash (il cui vero nome è Amir Mohammed Abdul Rahman al Mawla), ma il suo portavoce Abu Hamza al Quraishi. Le ultime registrazioni di questo tipo risalgono al gennaio e all'ottobre 2020, quando a parlare era stato sempre il portavoce di Daesh (acronimo arabo di Stato islamico dell'Iraq e del Levante). Alla fine del 2019, l'Is aveva annunciato la nomina di Abu Ibrahim al Hashimi al Quraishi come successore di Abu Bakr al Baghdadi, ucciso il 27 ottobre 2019 in un'operazione militare degli Stati Uniti nel governatorato di Idlib, nella Siria nord-occidentale. Nato a Tal Afar in Iraq da una famiglia di etnia turcomanna, l'attuale leader delle bandiere nere è considerato uno degli ideologi più influenti nello Stato islamico, ma dalla sua “nomina” non ha mai fatto sentire la sua voce con messaggi audio, né è apparso in alcun filmato o fotografia. (Asc)