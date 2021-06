Recovery: Castaldo (M5s), risultato importante, figlio del lavoro di Conte e M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della visita della presidente Von der Leyen a Roma "la Commissione europea ha promosso a pieni voti il Recovery plan italiano. Alla luce delle risultanze dell’esame del Pnrr italiano, la Commissione Ue darà quindi il via libera al 13 per cento di prefinanziamento all’Italia, corrispondente a circa 25 miliardi di euro, che saranno presto a disposizione del nostro Paese". Lo scrive su Facebook il vicepresidente del parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo. "Questa valutazione è un risultato importante che è sicuramente figlio dello straordinario lavoro realizzato dal presidente Conte, e anche dell’impostazione che Giuseppe ha dato, insieme al Movimento 5 Stelle, al Pnrr negli ultimi mesi della sua esperienza di governo - sottolinea -. A detta di tutti, infatti, il Pnrr di Draghi somiglia molto a quello del governo Conte bis, anche grazie all’impegno del Movimento nel tenere il punto su alcuni paletti importanti, come investimenti sul Sud Italia, sulle diseguaglianze sociali e sulla transizione ecologica. E anzi, a dirla tutta, avremmo voluto vedere qualche passaggio ancor più coraggioso su questi temi nel Pnrr finale, così com'era in quello iniziale. Mi chiedo, dunque, dove siano tutti quegli opinionisti da talk show, o alcuni esponenti politici della maggioranza, che per mesi hanno criticato duramente il Presidente Conte sul Pnrr - conclude -. Forse, qualcuno dovrebbe scusarsi".(Rin)